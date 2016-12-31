中超砸錢壞行情 義大利名帥開炮

切爾西教頭康提炮轟中超亂砸錢破壞行情。（美聯社資料照）

中超聯賽最近頻以天價合約挖角足球明星，經紀人還爆料有中超球隊願意花3億歐元、相當於百億新台幣的轉會費向皇家馬德里挖角C.羅納多。前義大利國家隊、現英超切爾西教頭康提直說不願相信這些傳聞，抨擊中超亂砸錢破壞行情。

「我們在說的是一大筆，很大很大的一筆錢，」康提說：「這麼說吧，我們對金錢也必須有應有的尊重，我不能認同現在這樣的情況。」

中超狂砸錢，康提格外「有感」。上周上海上港敲定以5200萬英鎊轉會費，挖走康提麾下的巴西中場奧斯卡。而康提在義甲尤文圖斯帶過的阿根廷「野獸」前鋒特維斯，則是最近一個高薪「登陸」的足壇大咖。

加上中超想挖C羅的傳聞，康提說：「我覺得那是個不可思議的故事，我實在不想相信。像那種不可思議的天價，球員們是很難、很難說不的。但我必須說，這種花錢的方式是不對的。」

(中時電子報)