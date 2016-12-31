聚焦4件事 總統：不退居第二線
總統蔡英文今天與媒體茶敘，她提到，2017年政府要做4件事，其中包括，持續各項重大改革，年金制度是優先項目；她並表示，面對爭議的時候，「我不會退居第二線」。
蔡總統今天與媒體茶敘並發表年終談話。談到明年，新政府的施政，她說，主要將聚焦4件事情，第一、全力提振台灣的經濟。這是2017年最重要的任務；第二、就是持續各項重大改革，年金制度則是優先項目；第三、是在變動的國際局勢中，能夠應變，並且維持和平穩定的情勢；第四就是嚴肅面對分歧性的議題。
她說，在經歷20次委員會之後，年金改革已經要進入分區會議及國是會議，「我們預計在下個會期，把最後的版本送到立法院審查」。
蔡總統說，在變動的國際局勢中，能夠應變，並且維持和平穩定的情勢。也要在變局中找機會，在區域安全及經貿事務上，扮演更積極的角色。
在外交工作上，她說，會堅持「踏實外交，互惠互助」的理念，透過拓展各層面的合作，來強化台灣和其他國家的實質關係。
她說，下個星期，她即將訪問中美洲四個友邦，不只要鞏固邦誼，也要為第一線的外交同仁打氣，更要讓全世界看見台灣的志氣跟決心。
蔡總統接受媒體提問時強調，踏實外交是平等互惠，互利共榮的原則，「真的沒有必要在外交場域與中國大陸進行金錢的競逐」，也會請外交部針對邦交國各項的援助，逐一檢視需求，未來希望在台灣的國際合作計畫，以公共衛生、農業、基礎建設、能源、教育為主，促進邦交國的整體發展，這是從上次出訪到現在、到未來，會秉持的原則。
另外，蔡總統也說，作為總統，面對爭議的時候，「我不會退居第二線，我必須想辦法讓這些分歧，找到對話的空間，最後能夠合理的解決」。1051231
(中央社)
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