蔡總統：產業發展 讓人才與國際接軌

總統蔡英文今天舉行年終談話記者會，蔡總統說，台灣年輕人和全球接軌程度不足，她提出的5加2產業計畫，未來發展必須與國際接軌，讓下個世代人才能夠有與國際接軌的可能性。

蔡總統今天早上在總統府內和中外媒體茶敘並發表年終談話，媒體詢問蔡總統，近年來產官學界關心台灣國際競爭力的議題，但近年來政府提出的對策，效果不是很明顯，總統認為真正的關鍵在哪裡？能扭轉趨勢嗎？

蔡總統認為，面對下一個世代的競爭，最重要還是人才，人才的來源當然是教育，台灣確實在教育系統、在學程設計上，現階段沒有辦法產生台灣下個世代需要的人力供給。

蔡總統說，教育政策正在進行整體檢討，階段性的計畫現在有青年就業的儲蓄計畫，鼓勵高中職學生畢業後先走入職場，走入職場後，政府會幫他們找工作，甚至確保薪資不會低於一定水準。

蔡總統說，在這些高中職畢業生走入職場後，幫他們開帳戶，政府每個月投入1萬元，等這些人工作完3年後，進入下階段學習如大學所需的基本經費都有，不需要負擔沉重的學貸，大學畢業後，人生不必從背負學貸開始，且因為工作過，大學教育變得很實用，而且和生涯發展比較能結合。

蔡總統也希望看到下個世代年輕人可以抗壓、可以不斷學習、不斷調整自己，適應不同時代需求，調整自己技能和競爭力；蔡總統認為，很重要還有一點是台灣年輕人和社會接軌程度不足，或許很多產品有全球競爭力，但台灣年輕人和全球接軌程度不足。

蔡總統指出，她提出的5加2的產業計畫有一個很重要元素，這些產業進一步的發展必須與國際接軌，讓下個世代或人才進入到這些產業時，能夠有與國際接軌的可能性，讓他們有足夠體驗國際競爭的壓力和型態時，就會自我養成國際競爭的能量。

不過，蔡總統也指出，任何熟悉經濟學的人都知道，教育是需要時間才有產出的工程，或許一時之間看不到，但這種工程必須盡早開始、加速執行，希望將來幾年可以在既定步驟裡，讓整體社會和國際接軌加強，人才教育可以更貼近社會實際需求。1051231

(中央社)