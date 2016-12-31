雞年吉慶 故宮特展看雞名畫

因應明年是雞年，國立故宮博物院推出「酉年大吉-畫雞名品」特展，精選17件經典畫作，包含筆法工謹細膩的明宣宗「畫子母雞圖」；明朝沈周所繪作品「雞」等。

明年歲次丁酉，12生肖中為雞年，因「雞」與「吉」發音相近，古人常以雞的形象表示吉慶。

故宮也舉辦「酉年大吉-畫雞名品」特展，選出17件經典畫作，包含筆法工謹細膩的明宣宗「畫子母雞圖」；風格清新秀雅的清代居巢之「菊下雞雛」；明朝沈周所繪作品「雞」，用筆簡要，以水墨濃淡乾溼呈現栩栩如生的形體。

而民國徐悲鴻「雞」，筆下公雞昂首挺立，於當時日本侵華期間，希望能透過「風雨如晦，雞鳴不已」的典故，向有志之士發出救亡圖存的吶喊。

其中，宋人的「畫子母雞圖」，一隻母雞引領著五隻幼雛，在地上漫步啄食，母雞身上羽毛雪白豐盈、目光慈愛溫柔，小雞則稚嫩依偎在母親羽翼下，此作品因為慈暉滿溢及五子登科的寓意，成為前陣子熱銷的故宮雞年月曆之封面選件。

另外故宮也舉辦「書畫家的幽默感」特展，10幅作品展現古代文人平時不見的幽默。明代文人沈周戲謔朋友趙鳴玉沒有鬍子，而撰文向美髯公周宗道求助，文中一派正經地引經據典，並以行書大字寫成「化鬚疏」，朋友間的戲謔情事，透過沈著穩健的書風，展現沈周式的幽默之道。

清朝「豐綏先兆圖」中，鍾馗拿下烏帽攬鏡自照，面容貌醜，連自己照鏡時也不免訝異，佈局充滿趣味，讓人不覺莞爾。

「酉年大吉-畫雞名品」與「書畫家的幽默感」，從2017年1月1日至3月25日，在故宮北部院區212、202及208陳列室展出。1051231

(中央社)