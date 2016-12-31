雞年吉慶 故宮特展看雞名畫
因應明年是雞年，國立故宮博物院推出「酉年大吉-畫雞名品」特展，精選17件經典畫作，包含筆法工謹細膩的明宣宗「畫子母雞圖」；明朝沈周所繪作品「雞」等。
明年歲次丁酉，12生肖中為雞年，因「雞」與「吉」發音相近，古人常以雞的形象表示吉慶。
故宮也舉辦「酉年大吉-畫雞名品」特展，選出17件經典畫作，包含筆法工謹細膩的明宣宗「畫子母雞圖」；風格清新秀雅的清代居巢之「菊下雞雛」；明朝沈周所繪作品「雞」，用筆簡要，以水墨濃淡乾溼呈現栩栩如生的形體。
而民國徐悲鴻「雞」，筆下公雞昂首挺立，於當時日本侵華期間，希望能透過「風雨如晦，雞鳴不已」的典故，向有志之士發出救亡圖存的吶喊。
其中，宋人的「畫子母雞圖」，一隻母雞引領著五隻幼雛，在地上漫步啄食，母雞身上羽毛雪白豐盈、目光慈愛溫柔，小雞則稚嫩依偎在母親羽翼下，此作品因為慈暉滿溢及五子登科的寓意，成為前陣子熱銷的故宮雞年月曆之封面選件。
另外故宮也舉辦「書畫家的幽默感」特展，10幅作品展現古代文人平時不見的幽默。明代文人沈周戲謔朋友趙鳴玉沒有鬍子，而撰文向美髯公周宗道求助，文中一派正經地引經據典，並以行書大字寫成「化鬚疏」，朋友間的戲謔情事，透過沈著穩健的書風，展現沈周式的幽默之道。
清朝「豐綏先兆圖」中，鍾馗拿下烏帽攬鏡自照，面容貌醜，連自己照鏡時也不免訝異，佈局充滿趣味，讓人不覺莞爾。
「酉年大吉-畫雞名品」與「書畫家的幽默感」，從2017年1月1日至3月25日，在故宮北部院區212、202及208陳列室展出。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。