前男友揪女友跨年 現任男友氣炸狂打
新竹市22歲彭姓男子，日前發現林姓男子找其女友跨年，昨晚間氣得約林到新竹火車站站前廣場「踹共」，彭男堅持不讓女友前往，竟徒手朝林男頭部毆打，附近民眾見狀，嚇得趕緊報案，警方到場後，彭竟還作勢毆打，讓林憤而提告。
警方表示，家住台中的21歲林姓男子，先前認識在酒店上班的鄭女，進一步交往成男女朋友，沒多久後分手，鄭女另與彭男在一起，但林男對前女友念念不忘，時常到新竹敘舊，還邀約鄭一起去墾丁跨年。
具槍砲、傷害、毒品前科的彭男，聽聞女友要與林男跨年，一氣之下打了鄭女，不準她赴約外，還找林男出來「踹共」，彭男到新竹火車站站前廣場後，對林男表示「女友無法前往」，林無法接受，直嚷「不能這樣！」彭更加生氣，徒手朝林頭部猛打，造成他頭皮鈍挫傷皮下血腫。
警方獲報到場，沒想到彭不聽勸阻，仍繼續作勢毆打林男，最後被強制帶回，將依傷害罪移送法辦，而林男到醫院驗傷後，也堅持對彭提出告訴。
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(中時)
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