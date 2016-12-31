年金改革備選案 李來希：過去聞所未聞

我要評比

行政院年金改革辦公室今天在分區座談提出年金改革備選方案，包括調高公教勞法定費率、領取年齡為65歲、平均投保薪資採計最長25年，降低所得替代率，18%盡速走入歷史。

對於備選方案，國家年金改革委員會委員李來希會前受訪表示，年改會提出的初步草案，幾乎是過去20場國家年金改革委員會議「聞所未聞」，這麼霸道，要大家怎麼選擇。今天才拿到資料，如何討論；事前不給資料，卻對媒體各報總編輯侃侃而談。

首場國家年金改革國是會議分區會議下午登場，場外有軍公教團體抗議，警方嚴陣以待；場內也不平靜，會議開始，主持會議的勞動部長郭芳煜致詞時，台下不斷拍桌抗議，要求處理程序問題。

行政院年金改革辦公室報告年金改革時，台下與會者拍桌抗議，高聲要求處理程序問題，高喊年金改革不公平，「林萬億出來」，場面混亂。

行政院年金改革辦公室提出改革構想與備選方案指出，未來將逐年調高公教勞的保費費率，公、教人員退休金現制法定費率12%至15%、8%至12%逐年調高為12%至18%、12%至18%；勞保由6.5%至12%，逐年調至9.5%至18.5%。

請領資格方面，年金請領年齡以65歲為原則。勞工保險現制自107年起調高至61歲，115年為65歲，勞退新制屬確定提撥的個人儲蓄帳，請領年齡為60歲，擬暫不調整。

中小學教師建議在107年一步調高到80制，往後每年調高一個基數，到112年實施85制。112年起，每年調高1歲，到117年為60歲，以後再隨職場結構改變調整。

公務員依目前進度，110年為60歲（年資30年者為55歲），建議從110年起，55歲起每年提高2歲，115年以後為65歲。

為健全年金制度發展，將適度調高平均投保薪資的採計年數。例如，平均投保薪資採計期間是15年，所得替代率為平均投保薪資的60%、20年為65%、25年則為70%。

至於所得替代率，年金改革辦公室以經濟合作暨發展組織（OECD）國家年金的強制性年金所得替代率平均52.9%為例，認為老年或退休後生活所需約是退休前5成到6成，即可過適足的生活。1051231

(中央社)