王菲唱匆匆那年走音 陸網友形容像車禍

被喻為華語樂壇傳奇的王菲，昨天在上海舉辦的演唱會順利落幕，未料在演唱「匆匆那年」時走音，引起網民熱議，甚至有人形容「宛如車禍現場」，也有網民爆料，演唱會上有一大片空位。

綜合陸媒報導，王菲本人的樂壇影響力，加上高票價的飢餓營銷，使得這場演唱會在幾個月前便吊足了大眾的胃口。不過，部分觀眾對王菲的表現並不滿意，網路上掀起對她走音、狀態不佳的質疑聲浪。

報導指出，王菲一開口唱「匆匆那年」走音相當嚴重，被網民質疑等同於車禍現場，聲音發抖、破音、走音等種種吐槽不斷。除了歌聲，王菲的造型也受到觀眾強烈批評，女神形象幾乎將要崩塌。

此外，由於演唱會票價太貴，現場仍然有一大片座位是空的。大陸首富王健林之子王思聰在節目中透露，王菲曾想將票價定在人民幣萬元，但遭到物價局反對

網民認為，整場演唱會唯一亮點就是竇靖童以一首「你快樂，所以我快樂」空降現場與王菲合唱。

雖然吐槽聲不斷，但許多藝人到場支持，包括馬天宇、劉雯、靳東、周冬雨、彭于晏、趙薇等人悉數到場，就連馬雲也被網友拍到在後台。1051231

(中央社)