陸中學班級禁辦元旦晚會 千名學生抗議
中國大陸陜西省咸陽市武功縣普集中學，校方往年元旦都允許以班級為單位舉辦慶祝活動。校方今年突然下了禁令，上千名籌備已久的學生因而抗議，集體呼喊校長名字，部分學生還燒書抗議。
中國大陸華商網30日報導，普集中學一名學生說，學校每年都有班慶，今年高一的學生按照慣例，布置教室並購買零食準備慶祝元旦。一切準備就緒後，學生們突然接到老師的通知，學校禁止舉辦晚會。
此舉引起學生的不滿，學生抗議無效後，晚自習期間，近千名聚集在教學大樓走道齊呼校長名字，還有部分學生點燃書本扔到樓下。
校方表示，已經處理幾名搗亂的學生。之所以要取消班級元旦晚會，主要是為了安全考慮，而且學校要在12月30日晚舉辦大型元旦晚會。1051231
(中央社)
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