陸漁民發現外國水底可疑物 受表彰

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中國大陸江蘇省兩名漁民數月前在黃海近海捕魚時發現可疑裝置並向有關當局舉報，昨天獲得江蘇省國家安全領導小組表彰。

新華日報今天在報導中表示，9月底，連雲港市贛榆區一名張姓漁民在黃海近海海域捕魚時，從海底撈獲一個不明裝置，上面有清晰的外文文字。這名漁民的友人認為事關國家安全，立即向當地國家安全機關舉報。

江蘇省國家安全機關接報後，派人帶回可疑裝置進行技術分析，發現有關裝置為國外製造和使用，並具有定位功能。

報導表示，江蘇省省國家安全領導小組辦公室昨天在贛榆召開舉報危害國家安全線索表彰會，獎勵發現水下可疑裝置的2名漁民。

報導沒有說明有關裝置屬於那個國家及用途為何。

根據報章刊登的圖片，這個不明裝置呈球狀，大半是白色，小半是棕色，裝置上的文字被打上馬賽克。

不久前，大陸方面曾在南海撈捕了美國一個水下探測器。1051231

(中央社)