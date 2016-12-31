元旦天氣穩定 出門留意空污

未來一周西半部多雲到晴，趁著元旦好天氣出門，還得注意空污危害！由於西半部天氣穩定，擴散條件不佳，中部、雲嘉南、高屏地區，明（1）、後兩天空氣品質指標AQI持續為「敏感橘」，高屏甚至達到「紅害」，提醒外出民眾注意，應配戴口罩。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，今天中南部地區空品不佳，在雲嘉南地區，空品指標AQI都超過101，達到對敏感族群不良的「敏感橘」，高屏等地更有5個測站AQI超過151，達到對所有族群都不良的「紅害」。

環保署指出，未來風場由東北風轉東風，西半部空氣擴散條件仍差，評估中部以南仍有機會達到「敏感橘」以上的等級，提醒有心臟、呼吸道及心血管疾病患的民眾，應減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出必得配戴口罩。

氣象局指出，未來一周，台灣附近大致是東北風到偏東風的環境，西半部地區大多維持多雲到晴，但迎風面的東半部區雲量偏多，還是會些局部短暫雨；氣溫方面，高溫普遍在26~28度，雲量稍多的宜、花一帶會略低一些，大約在24、25度附近。

夜間到清晨溫度最低，大多在18~21度，中部以北空曠地區還是有可能出現17度左右的低溫，西半部地區日夜溫差稍大，此外，下周一至下周三，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車要特別注意安全。

(中時)