雲林鴨場驗出禽流感 未通報最高恐罰百萬
雲林縣動植物防疫所日前獲報化製廠鴨隻數量異常，向上追查發現雲林莿桐鄉鴨場有鴨隻死亡未通報，且在該鴨場檢出高病原性禽流感病毒，農委會已將鴨隻全部撲殺，防檢局再次提醒，未依規定通報疫情，可處罰5~100萬元罰鍰，撲殺的動物也不予補償。
化製廠負責處理死亡禽體，農委會長期掌握化製廠處理數量，以免有不肖業者未通報疫情導致防疫漏洞，這次由於數量異常增加1、2百隻，雲林防疫所29日追查到鴨場，發現有2681隻出生40天的小鴨，家畜衛生試驗所30日驗出鴨隻感染H5亞型高病原性禽流感病毒，依規定小鴨全數撲殺。
防檢局副局長施泰華指出，該場飼養500隻以上家禽，卻無畜牧場登記證，且採開放式禽場，而非規定的半開放式，將由雲林縣政府分別依違反「畜牧法」及「動物傳染病防治條例」規定嚴處，未依規定通報疫情更可罰5~100萬元，提醒業者勿以身試法。
防檢局指出，H5N8亞型病毒持續在歐洲國家延燒，恐人畜共通的H5N6亞型病毒，今年11月迄今已韓國撲殺逾2500萬隻家禽，日本也撲殺近100萬隻，顯示國際禽流感疫情相當嚴峻，我國今年至今雖只撲殺37場，約28萬隻，且尚未發現H5N6病毒，但業者絕不可掉以輕心。
(中時)
關鍵字：禽流感
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