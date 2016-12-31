男稱金錢紛爭推女子下崖 烏龍一場

原來鳥龍一場！47歲張姓男子昨晚報警因債務糾紛，將陳姓女子推下名間鄉山區，警消出動數十人搜尋，不過陳女下午卻在南投現身。

經營彩券行的張姓男子昨天晚上前往彰化警分局三家派出所報案，指稱他和陳姓女子有一筆新台幣300萬元的債務，昨天2人相約名間山區談判，因談判破裂，他一氣之下將女子從山谷推下。

員警對張姓男子的說法半信半疑，但由於張男身上有陳女的證件以及手機，不敢大意，於是通報南投縣消防局以及彰化縣消防局展開搜尋工作，2縣市數十名的消防隊員則以繩索綁在身上，降下到約100公尺深的山谷進行搜尋，至於張姓男子則因情緒激動，上午則被送往草屯療養院安置。

南投警方通過管道，今天下午以電話方式聯絡到陳姓女子，陳姓女子在電話中指出，她人就在南投，完全是張姓男子亂講，但警方不敢大意，仍請陳女前往就近的派出所，派出所員警則確認是陳女本人無誤。1051231

(中央社)