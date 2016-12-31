日媒報導正田樹 展現永不放棄精神
曾效力過興農牛與Lamigo桃猿的正田樹，目前35歲的他，還在獨立聯盟球隊打拚，並未放棄他的棒球夢，今日媒特別專題報導，述說他為了棒球去個4個國家待過9支球團，展現出永不放棄的精神。
正田樹畢業於桐生第一高校，還率球隊奪下夏季甲子園優勝，並以第一指名加盟火腿，3年後獲得洋聯新人王，看似一帆風順，結果成績卻每況愈下，2007年開幕戰前被交易至阪神，08年遭到戰力外。
隨後正田樹參加戰力外測試，可惜沒有被日職球隊向中，隨後轉往中職發展，加盟興農牛，打了兩年，留下25勝11負，被釋出後，與紅襪簽下小聯盟約，結果卻沒出賽，之後轉往日本獨立聯盟發展，在年底獲養樂多隊青睞，成為從日本獨立聯盟重返日職的第二人。
可惜正田樹2年下並未投出佳績，釋出後，再次來到中職桃猿隊，可惜馬上又被釋出，從2014年開始再次回到日本獨立聯盟發展，等待重返日職的機會，他表示，只要自己身體還可以動，就想繼續挑戰日本職棒。
(中時電子報)
關鍵字：正田樹
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