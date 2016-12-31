年金改革分區座談會今登場 公務員抗議政府不可片面毀約

首場年金改革分區座談會今登場，財政部公務人員協會理事長林銘賢發言批評，國家每每財政困難都說是軍公教把國家拖垮，然政府擴大、大型活動補助、提供津貼、減稅圖利財團，為何不去檢討？他更諷刺今天適逢跨年，如果財政困難，應減少支出，為何仍是每年在辦？

林銘賢強調，年金改革應考量有無溯及既往、信賴保護原則，既然台灣是民主法治國家，改革都應公開透明，且依據大法官釋字，國家隊公務員的責任是屬於契約關係，不應「片面」改變形式，必須經雙方同意，因此改革須分階段改變。

(中時)