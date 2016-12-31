年金改革座談 檢討聲燒向正副總統待遇

我要評比

總統府國家年金改革委員會舉辦4場分區座談會議，首場分區座談31日在台北市舉行，勞動部長郭芳煜主持，台下與會者不斷敲桌抗議，保全也出動維持秩序。（中央社）

首場年金改革分區座談會今登場，中華民國大專院校退休同仁協會創會會長簡明勇發言表示，年金改革不應只針對軍公教族群，例如政府總統、政務官、立委、檢察官以及縣市首長的待遇都要一併檢討。

雖然退撫基金破產在即，但簡明勇仍要求，年金改革應遵守行政程序法，台灣外匯存底還有千萬美金，政府也未宣布倒閉，希望政府不要違法背信，遵守信賴保護原則。

簡明勇也話鋒一轉批評，前總統陳水扁時代，退撫基金被「五鬼搬運」給予財團，損失400多億元，不是給真正「績優股」，希望現在政府檢討。

(中時)