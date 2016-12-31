年金改革座談 檢討聲燒向正副總統待遇
首場年金改革分區座談會今登場，中華民國大專院校退休同仁協會創會會長簡明勇發言表示，年金改革不應只針對軍公教族群，例如政府總統、政務官、立委、檢察官以及縣市首長的待遇都要一併檢討。
雖然退撫基金破產在即，但簡明勇仍要求，年金改革應遵守行政程序法，台灣外匯存底還有千萬美金，政府也未宣布倒閉，希望政府不要違法背信，遵守信賴保護原則。
簡明勇也話鋒一轉批評，前總統陳水扁時代，退撫基金被「五鬼搬運」給予財團，損失400多億元，不是給真正「績優股」，希望現在政府檢討。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。