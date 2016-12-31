UFC》錯愕! 格鬥女王蘿西復出戰 48秒被KO

格鬥女王蘿西(左)復出戰48秒被KO。(美聯社)

格鬥女王蘿西(右)復出戰黯然吞敗。(美聯社)

格鬥迷引頸期盼的一代格鬥女王龍達蘿西(Ronda Rousey)31日復出戰，上演令人意想不到結局。面對巴西女將努內絲(Amanda Nunes)，蘿西撐不過第一回合，僅48秒就被努內絲KO落敗離場，留給格鬥迷滿是錯愕。

龍達蘿西相隔13個月在拉斯維加斯UFC207復出，出場費高達300萬美金，吸引超過1萬9千名格鬥迷進場，面對努內絲卻毫無反擊能力，唯有被痛宰的份，努內絲35次出擊有23次都重擊蘿西，僅花48秒就將蘿西KO。

曾被譽為「不敗女王」的蘿西，當年以12戰全勝打響名號，但在去年11月14日遭荷姆（Holly Holm）KO，31日復出戰再被痛擊，也讓29歲的蘿西格鬥生涯畫下問號。

(中時電子報)