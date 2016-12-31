新球季首戰 張凱貞逆轉開紅盤
新球季第一戰！「網球精靈」張凱貞31日在深圳女網賽女單會外賽首戰年齡、排名都相當的保加利亞好手席妮可娃（Isabella Shinikova），克服首盤落敗劣勢，力戰近兩小時後以2比6、7比5、7比6（5）逆轉勝出。明與世界排名164的俄羅斯女將皮沃瓦洛娃（ANASTASIA PIVOVAROVA）拚搶會內賽門票。
深圳女網賽總獎金從50萬增加到75萬美元，會外賽贏兩場就能進入32籤的女單會內賽。世界排名131的張凱貞是會外賽第8種子，首輪就碰上同為25歲、世界排名139的席妮可娃。
張凱貞首盤還沒進入狀況，發生6次雙發失誤，第2盤開始與對手激烈拉鋸，兩人一路纏鬥到5平，張凱貞保住發球局再趁勢破發，終於以7比5扳回1盤。
第3盤張凱貞率先破發，還取得5比3聽牌優勢，但次局救回兩個破發點還是沒保住，接著又錯過兩個賽末點，讓席妮可娃把決勝盤逼入搶7局。搶7局張凱貞從0比2落後下開始拚戰，最終在5平後連下兩城，7比5晉級次輪。
(中時電子報)
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