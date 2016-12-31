陸國務院：1年內全面禁止象牙買賣
中國大陸國務院辦公廳30日公布，要求分期、分批停止商業加工銷售象牙及製品活動，並在2017年12月31日前全面停止大陸象牙買賣。
綜合央視新聞微博等陸媒報導，中國大陸國務院辦公廳昨天通知，要求分期、分批停止商業加工銷售象牙及製品。到2017年12月31日，大陸現有象牙定點加工企業34家、定點銷售場所143處須全部停業。
報導指出，上述單位按要求停止相關象牙及製品加工銷售活動後，應及時到工商行政管理部門申請辦理註銷相應的經營內容，工商行政管理部門也不再受理經營範圍涉及商業加工銷售象牙及製品的企業設立或變更登記。
在此同時，大陸林業、公安、海關、工商等各有關部門將繼續嚴格管理單位和個人合法收藏的象牙製品，加強執法協調，加大對違法加工銷售、運輸、走私象牙及製品等行為的打擊力度。
為維護象牙雕刻技藝傳承，大陸文化部門將保留技藝資料，鼓勵相關博物館吸收部分象牙雕刻技藝名師到博物館從事相關藝術品修復，引導象牙雕刻技師用替代材料傳承雕刻技藝等。1051231
(中央社)
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