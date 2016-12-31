寒士愛心尾牙募款僅4成 蔡適應化身大廚上菜

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蔡適應發放禦寒衣物給寒士。(黃靖惠攝)

蔡適應和寒士提前試吃圍爐宴菜色。(黃靖惠攝)

蔡適應呼籲民眾伸出援手，替寒士尾牙圍爐籌募經費。(黃靖惠攝)

蔡適應呼籲民眾伸出援手，替寒士尾牙圍爐籌募經費。(黃靖惠攝)

農曆年將至，人安基金會舉辦基隆27屆「寒士吃飽30」活動，替寒士籌募尾牙辦桌費用，但今年認桌率低，基隆更只達4成，立委蔡適應昨天前往站內關心，更變身總舖師讓寒士提前試吃團圓飯，並發放禦寒衣物度過寒冬，呼籲各界伸援手、助貧民。

基隆平安站今年「寒士吃飽30」預計席開65桌，邀請寒士、獨居長輩、單親媽及需要家庭團員圍爐共食，平均每桌菜餚要1萬元，5千元紅包費用，但今年全台捐款數銳減，導致圍爐宴費用沒著落，以往春節前1個月認桌率可達7成，基隆至今僅勉強達到4成。

蔡適應得知平安站困境，呼籲各界替寒士尾牙幫忙，昨天中午更親自前往平安站內，發放禦寒衣物給寒士，並化身總舖師端菜給寒士試吃圍爐宴。他說，今年「寒士吃飽30」活動基隆認桌只達4成，景氣雖冷，也別忘關懷這群社會底下窮人。

全台16處平安站「寒士吃飽30」愛心尾牙會同步圍爐，宴請寒士、街友及獨居長輩共食。而基隆安站也將提供一桌團圓熱食，一份應急紅包，盼社會大眾共襄盛舉，愛心專線：基隆平安站02-2427-3323周站長，劃撥帳號19949502。

(中時)