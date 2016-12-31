「音色丟了、氣息沒了」她評王菲演唱會被讚翻
天后王菲昨（30日）暌違４年再開唱，在上海舉辦「幻樂一場2016」演唱會座無虛席，但天后一開嗓竟引來正反不一的評價，其中，因演唱《忐忑》、《法海你不懂愛》等歌曲爆紅的大陸民族音樂女高音歌唱家龔琳娜，對王菲唱歌的一番點評更是獲得大批網友的認同。
龔琳娜今早在微博發表對王菲30日演唱會的感想，坦言自己看了之後很難過，評王菲音色丟了、氣息沒了、音準走了之外，更犀利說道「唱歌好不好與過去的成績無關，與今天的感冒無關，與是不是堅持不懈的專注和努力有關」，疑似指王菲不認真練唱功，也可見其惋惜之意。
貼文一出，引來不少網友認同王菲唱功不如從前，就連王菲的鐵粉也深有同感，紛紛留言「龔老師淨說實話」、「太中肯」、「老師的耿直跟您的音樂一樣讓人敬佩」，在網上掀起熱議。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。