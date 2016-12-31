「音色丟了、氣息沒了」她評王菲演唱會被讚翻

王菲昨睽違4年開唱，評價褒貶不一。（圖／kcpcl提供）

龔琳娜評王菲昨表現，透露相當失望。（圖／取材自龔琳娜微博）

大批網友認同龔琳娜的看法。（圖／取材自龔琳娜微博）

天后王菲昨（30日）暌違４年再開唱，在上海舉辦「幻樂一場2016」演唱會座無虛席，但天后一開嗓竟引來正反不一的評價，其中，因演唱《忐忑》、《法海你不懂愛》等歌曲爆紅的大陸民族音樂女高音歌唱家龔琳娜，對王菲唱歌的一番點評更是獲得大批網友的認同。

龔琳娜今早在微博發表對王菲30日演唱會的感想，坦言自己看了之後很難過，評王菲音色丟了、氣息沒了、音準走了之外，更犀利說道「唱歌好不好與過去的成績無關，與今天的感冒無關，與是不是堅持不懈的專注和努力有關」，疑似指王菲不認真練唱功，也可見其惋惜之意。

貼文一出，引來不少網友認同王菲唱功不如從前，就連王菲的鐵粉也深有同感，紛紛留言「龔老師淨說實話」、「太中肯」、「老師的耿直跟您的音樂一樣讓人敬佩」，在網上掀起熱議。

(中時電子報)