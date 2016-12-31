最高最暖跨年晚會 董事長樂團High翻谷關

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台中市政府與觀光局參山國家風景區管理處主辦「2017搖滾谷關、閃亮梨山」跨年晚會，今天晚上分別在谷關溫泉和梨山賓館前熱鬧展開！（陳世宗翻攝）

台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦「2017搖滾谷關、閃亮梨山」跨年晚會，今天晚上分別在谷關溫泉和梨山賓館前熱鬧展開；音樂才子嚴爵及台式搖滾董事長樂團與歌迷互動熱烈High翻谷關；大家互相祝福、擁抱，共同迎接2017新年到來。

因適逢周末假期，許多遊客與在地民眾一起歡度跨年晚會，情歌王子嚴爵的歌聲繚繞在山谷中，讓歌迷深深陶醉。還安排十位獲選的幸運歌迷上台和偶像進行「瘋狂大骰子粉絲面對面」遊戲，尖叫聲此起彼落，炒熱了現場氣氛。

現場演唱渲染力十足的董事長樂團一連串的金曲搖滾High翻全場，尤其董事長樂團首度穿著浴衣出場，讓溫泉區的熱度飆到最高點。七彩閃動的螢光棒配合著舞台樂聲節奏，讓歌迷聽得如痴如醉。活動最高潮來到跨年時刻，觀旅局長、參山處長等來賓一起陪同觀眾高聲倒數。

今晚閃亮梨山跨年晚會，將由梨山國民中小學的泰雅歌舞率先開場，再由泰雅原民青年樂團接力High唱，主辦單位特別邀請菲律賓歌手表演一系列精彩節目，讓跨年晚會充滿原民和異國風。

現場並搭配貓頭鷹大轉盤、博杯加碼送等互動遊戲、摸彩、烤大豬，以及人造雪景營造最高跨年在梨山的意境，讓遊客與梨山居民宛如參加一場別開生面的高山跨年 Party。

(中時)