年金改革 勞工代表：不要讓我們連安養費都付不起

年金改革分區座談會今登場，新竹市總工會理事長莊鑑川發言向軍公教喊話，目前最低生活費要1萬9000元，然勞工所領取勞保年金只有區區的1萬6000元，希望各位有良心支持，考量勞工處境，不要連年老進安養院的費用都付不起。

莊鑑川也指出，台灣是一個微型企業社會，環境特殊，可能有勞工因為從事多重行業，變成要參加多重保險，反而增加額外支出，希望5人以下「得」不設置投保單位。

(中時)