雲林跨年煙火倒數 警方籲遵交通管制

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揮別2016、迎向2017，跨年進入倒數，雲林煙火晚會蓄勢待發，斗南警分局今天呼籲民眾，遵守交通管制及人車動線秩序。

雲林縣警察局斗南分局指出，古坑劍湖山世界跨年煙火每年吸引數萬人，今年預估超過5萬人湧入，警方規劃15小時專案勤務，在周邊交通管制。

為維護古坑劍湖山周邊重要道路的交通順暢及防竊工作，從31日下午4時起至隔天元旦凌晨4時止，加強劍湖山外圍道路交通疏導、取締違規停車、攤販等，台78線雲林東西向快速道路也列為重點。

警方規劃12處交通管制地點，包括古坑、永光、雲199線、雲212線、雲210線、雲209線、台3線、雲158乙線、慈光寺產業道路等路口。

31日晚間8時至10時30分，劍湖山世界在古坑綠色隧道228停車場、雲158乙線、台3線路口（田園小館對面）提供接駁車，並於106年元旦凌晨0時20分至2時30分專車接送下山。1051231

(中央社)