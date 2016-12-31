伊拉克首都鬧區連爆 傳至少21死40多傷

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伊拉克首都巴格達市中心一處熱鬧市場今天發生兩起炸彈爆炸，警方和醫護人員表示，至少21人喪生，40多人受傷。

路透社報導，目前尚無組織或個人出面宣稱犯案，不過伊斯蘭國（IS）經常在巴格達鎖定平民攻擊。

警方表示，上午人潮尖峰期間，汽車備用零件店附近發生爆炸。內政部官員告訴路透社，1起是自殺炸彈客引起，另1起是被人放置爆裂物。

法新社引述1名警察報導，爆炸衝擊艾席奈克（Al-Sinek）地區的商家。（譯者：中央社盧映孜）1051231

(中央社)