不滿年金改革 團結工聯衝會議中心

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年金改革北區座談會今天下午登場，各縣市產業總工會、全國性總工會等組成「團結工聯」在場外抗議，部分民眾翻過警方組成的柵欄企圖衝進會議中心，在入口跟警方推擠。

蔡英文政府上任後，落實推動年金改革，召開20場總統府國家年金改革委員會議後，要在北中南東召開4場分區座談，首場北部分區座談今天下午在集思交通部國際會議中心登場。

座談會還未結束，卻有不少民眾翻過警方圍起的柵欄要進去國際會議中心，一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，一邊丟雞蛋跟撒冥紙，在入口與警方推擠。1051231

(中央社)