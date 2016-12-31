陸證監表態 支持陸資入股巴交所
針對日前大陸上海證券交易所、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所、中巴投資公司及巴基斯坦哈比銀行，擬聯合收購巴基斯坦證券交易所40%的股權一案，大陸證監會新聞發言人鄧舸30日表示，證監會對此高度重視，支持三家交易所在風險可控的前提下，完成股權競購的後續事宜。
鄧舸指出，這項投資有助於兩國間的經濟金融合作領域，有利於落實「一帶一路」和中巴經濟走廊建設規劃。
據了解，巴基斯坦證券交易所是目前巴基斯坦唯一的證券交易所，2016年1月由伊斯蘭堡、卡拉奇、拉合爾三大交易所合併，商品類別涵蓋股票、債券及衍生品。
12月初，陸媒便報導收購方已向巴交所遞出收購意向書，此交易案由上海證券交易所、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所、中巴投資公司及巴基斯坦哈比銀行組成的聯合體，欲收購巴基斯坦證券交易所40%股權，其中陸方三家交易所將持股30%。如今此一訊息獲大陸官方正面回應，並表態支持，引起外界關注。
(旺報)
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