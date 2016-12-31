統一獅確定續聘布魯斯 增菘瑋等經紀公司回覆
統一獅今年球季因為洋將表現平平，除了布魯斯外，其餘洋投成績都差強人意，也間接影響球隊成績，目前球團積極找尋洋投，領隊蘇泰安表示，布魯斯目前已經確定會續留，其餘洋投也希望能夠盡快出爐。
布魯斯今年球季繳出，繳出11勝9負，自責分率5.28，整季飆出172次三振，勇奪三振王，日前就傳出球團希望明年球季可以再找他，蘇泰安今透露，球團已經確定與他續約，明年球季會繼續來台效力。
而去年統一獅曾在季初找來洋炮飛力士，可惜因自打球受傷曇花一現，僅出賽5場，蘇泰安說，明年球季目前以3位洋投為主，不會再考慮找尋洋炮。
另外戰力外測試表現亮眼的增菘瑋，統一獅積極想要網羅，蘇泰安說，今早還有與增菘瑋的經紀公司通過電話，下禮拜就會與球團作出回覆，希望有好消息，球團相當期待他的加入。
(中時電子報)
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