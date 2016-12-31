甩保鑣與哈利王子神秘消失 爆蕾哈娜懷皇室種？
28歲性感天后蕾哈娜（Rihanna）一向作風火辣，沒想到最近聖誕佳節，她被爆料莫名「收斂」許多，不只滴酒不沾，也拒絕碰大麻，因此被傳懷孕，且腹中胎兒還是皇室種，孩子的爸竟是英國哈利王子（Prince Harry）？
外國八卦媒體近日報導，蕾哈娜上月底和哈利王子出席巴貝多立國50周年紀念日，期間兩人不時打情罵俏，眉來眼去，並在活動上為宣導防治愛滋病，一同做了測試，更有人指兩人支開保鑣，神秘消失一段時間才又出現，引發外人無限遐想。
而蕾哈娜近日過聖誕節，因拒碰菸酒，被爆有喜，對此，《Gossip Cop》澄清，蕾哈娜懷孕的事根本是子虛烏有，哈利王子和美國女星梅根馬可（Meghan Markle）仍在熱戀中，哈利王子沒出軌，所謂的「天后王子戀」只是胡謅一場。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
關鍵字：蕾哈娜
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。