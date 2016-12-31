甩保鑣與哈利王子神秘消失 爆蕾哈娜懷皇室種？

傳蕾哈娜懷哈利王子的孩子，但已被駁斥。（圖／達志影像）

八卦媒體爆蕾哈娜跟哈利王子在活動上打情罵俏。（圖／達志影像）

28歲性感天后蕾哈娜（Rihanna）一向作風火辣，沒想到最近聖誕佳節，她被爆料莫名「收斂」許多，不只滴酒不沾，也拒絕碰大麻，因此被傳懷孕，且腹中胎兒還是皇室種，孩子的爸竟是英國哈利王子（Prince Harry）？

外國八卦媒體近日報導，蕾哈娜上月底和哈利王子出席巴貝多立國50周年紀念日，期間兩人不時打情罵俏，眉來眼去，並在活動上為宣導防治愛滋病，一同做了測試，更有人指兩人支開保鑣，神秘消失一段時間才又出現，引發外人無限遐想。

而蕾哈娜近日過聖誕節，因拒碰菸酒，被爆有喜，對此，《Gossip Cop》澄清，蕾哈娜懷孕的事根本是子虛烏有，哈利王子和美國女星梅根馬可（Meghan Markle）仍在熱戀中，哈利王子沒出軌，所謂的「天后王子戀」只是胡謅一場。

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(中時電子報)