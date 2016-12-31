元旦升旗 總統府前聽音樂會迎接新年

2017年元旦升旗典禮即將登場，打破以往由名人領唱國歌傳統，由45名國軍楷模帶領民眾一起迎接新的一年；升旗典禮前在總統府前還有音樂會，邀請民眾一起大聲唱歌、繼續向前行。

主辦的工商團體包括，包括中華民國全國中小企業總會、中華民國工商協進會、中華民國工商建設研究會、中華民國工業協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國團結自強協會、台灣區電機電子工業同業公會。

元旦升旗典禮活動由明道工作室規劃，邀請音樂人和藝術家到現場表演，主題是「2017我們一起」，主視覺設計是一艘揚起風帆的帆船，圖中有人向前走、有人彈吉他，展現繼續向前走、新的一年有很多事情要一起努力的概念，邀請大家來2017年第一場演唱會，一起大聲唱歌、揚起風帆、繼續向前行。

根據規劃，元旦清晨4時開始到6時是一連串音樂表演，由DJ Cotton Disco和李英宏暖場，場中央有北一女中樂儀旗隊、中山女高樂旗隊、Big Apple Swing搖擺舞團表演；6時到6時15分為三軍樂儀隊演出；6時25分升旗典禮開始，由45名2016年國軍楷模領唱，總統蔡英文和副總統陳建仁會參加升旗典禮。

清晨6時30分國防部示範樂隊行進鼓隊首度在元旦升旗典禮演出，使用樂器為4顆小鼓及2組5音鼓，表演特色在於搭配軍樂隊較少使用的5音鼓，表演曲風以美式行進鼓隊的打擊重奏曲風編寫而成；接著國防部示範樂隊和滅火器樂團同台，先由國防部示範樂隊演奏滅火器的歌曲，接著由滅火器樂團上場，表演約40分鐘。

此外，前總統李登輝、陳水扁和馬英九執政時期，總統府在元旦早上會舉行中華民國開國紀念典禮暨元旦團拜，總統會在典禮內發表談話，不過總統蔡英文上任後，元旦將沒有這個典禮，蔡總統改在今天發表年終談話。

總統府表示，總統府全球資訊網（http://www.president.gov.tw）及YouTube頻道（https://www.youtube.com/user/presidentialoffice）也會自元旦當天清晨6時至7時30分同步實況轉播升旗典禮及節目演出。1051231

(中央社)