亂引賴和詩句 張大春譏總統府白目

賴和漢詩「乙卯元旦書懷」手稿。（截自《賴和紀念館》網頁手稿線上翻閱）

熱心的網友特別找出賴和寫「由」和「冉」手稿作比較，兩個字明顯有差異。(擷取自PTT)

總統府今年賀歲春聯以「自自冉冉 歡喜新春」為主題，聲稱靈感來自於台灣新文學之父賴和詩作「乙卯元旦書懷」。台灣文學館長廖振富第一時間指正應是「自自由由」，總統府回應「尊重不同研究者見解」。對此，作家張大春在臉書表示，人家自自由由，你自自冉冉，還發明了荒腔走板的說頭，總統府也真是太自由了。

台灣文學館長廖振富昨在臉書認為，「自自冉冉、歡喜新春」上下兩句並不相對稱，對聯的上下句必須「兩兩對仗，平仄相反」。「自自冉冉」是前所未見且語意不通的詞，應該是把原文「自自由由」誤寫成「自自冉冉」。

總統府今日回應，之前就知道有其他研究者解讀為「自自由由」，但為求慎重，決定採用賴和基金會出版版本用詞。隨後，廖振富又在臉書改口，除認同總統府「尊重不同見解」的說法，並表示肯定總統府將把台灣文學作品介紹給大家。

為了證明賴和原稿是要表達「自自由由」，熱心的網友特別找出賴和寫「由」和「冉」手稿作比較，兩個字明顯有差異。張大春說，「昔年笑看音容苑，今歲驚羞自冉身。總統府中唯白目，為誰歡喜為誰春？」

(中時)