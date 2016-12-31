SBL》暫退新人王爭奪戰 黃聰翰：不敢再想

黃聰翰暫時不再想爭新人王，只想盡力在場上表現！(報系資料照)

隨著SBL例行賽打完一半，年度最佳新人頭銜爭奪戰也趨白熱化，身為今年瓊斯盃中華白國手，且是瓊斯盃三分球王的台啤前鋒「小台」黃聰翰，卻暫時不敢再想新人王，「盡力表現就好，畢竟我會想太多，反而越打越糟。」

原本黃聰翰季前與台啤隊友李愷諺、勇士包提傑與張宗憲、金酒蘇奕晉、璞園吳家駿等人都屬新人王熱門候選，但他目前平均上場13分鐘，只拿5.2分、0.7籃板，三分命中率僅2成93，難怪小台會開始想得比較消極。

「我會這麼說，並不代表我放棄追逐新人王，只是不想太多，努力打球就好，」黃聰翰表示，「我想愷諺才是本屆新人王大熱門，他比較穩定，整體表現也比我好，唯一就是他出賽場次還沒達到入選新人王標準而已。」

黃聰翰相當慶幸自己加盟台啤，因為大部分球員都很年輕，學長們也很好，「本來我很擔心學長欺負我這菜鳥，沒想到來這裡，大家都不責罵，而是用聊天溝通，讓我很自在，就連閻哥(總教練閻家驊)也只講過我、從不罵我。」

「我想目前我的優點是體力好，可以憑藉年輕本錢，衝就對了，優點則是經驗太差，出現太多不應該的失誤，必須趕緊改善，」黃聰翰說，「至於我的三分命中率，問題應該出在我的出手時機不好，我會努力提升到3成以上。」

聽到黃聰翰看好自己拿下本季新人王，一旁的李愷諺笑著說：「聰翰真的這麼講？其實我只是順其自然，大家都有機會拿新人王，況且我的出賽場次還沒到，但在我的內心深處，還是很想拿下這個獎項的。」

(中時電子報)