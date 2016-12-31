米倉涼子閃離2年婚 同居1天就分居

米倉涼子被曝與老公性格嚴重不合。(達志影像)

《派遣女醫X》米倉涼子昨日宣布與小2歲廣告公司老闆丈夫離婚，2年婚姻畫下句點。其實米倉涼子當年閃婚不到3個月，就傳出分居消息，日前更有日媒爆料她僅與老公同居1天，之後就因為性格嚴重不合分居。

米倉涼子被爆與老公性格極度不合，導致同居1天後就火速分居，連離婚這件大事也是透過律師傳話，完全不想跟老公面對面。據悉，她在今年拍完《派遣女醫X》第4部，就透過代理人遞交離婚申請表，也沒有索取任何一毛贍養費。

(中時電子報)