米倉涼子閃離2年婚 同居1天就分居
《派遣女醫X》米倉涼子昨日宣布與小2歲廣告公司老闆丈夫離婚，2年婚姻畫下句點。其實米倉涼子當年閃婚不到3個月，就傳出分居消息，日前更有日媒爆料她僅與老公同居1天，之後就因為性格嚴重不合分居。
米倉涼子被爆與老公性格極度不合，導致同居1天後就火速分居，連離婚這件大事也是透過律師傳話，完全不想跟老公面對面。據悉，她在今年拍完《派遣女醫X》第4部，就透過代理人遞交離婚申請表，也沒有索取任何一毛贍養費。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。