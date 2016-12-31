跨年商機，超商拆門備貨應戰

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為因應跨年人潮，北市信義區的超商把門口玻璃門拆除，工作人員亦忙著補貨。（姚志平攝）

超商人員忙著備貨。（姚志平攝）

為因應跨年人潮，北市信義區的超商把門口玻璃門拆除，工作人員亦忙著備貨。

(中時)