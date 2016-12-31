台中跨年晚會雙主場 周邊管制看這裡

「2017花Young台中」跨年晚會今天晚間將以雙主場形式，同步於洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場。台中市交通局下午2時起至隔天凌晨3時，雙主場周邊將進行交通管制。

交通局指出，洲際棒球場區分階段實施道路管制，第一階段管制時間自30日中午12時至民國106年1月1日上午6時，封閉崇德十九路雙向車道（四平路至崇德路三段）。

第二階段管制時間自今天下午2時至106年1月1日凌晨3時止，封閉崇德路三段雙向車道（環中路一段至豐樂路）、環中路一段東向車道（崇德十路至崇德路三段）、環中路一段東向內側1車道（松竹路三段至崇德十路）、環中路一段（崇德路至四平路間）西向迴轉道，並調整豐樂一街（環中路至豐樂路）為南向單行道；四平路（環中路一段至崇德十九路）則封閉至106年1月1日上午6時止。

在洲際煙火管制禁停區，自今天下午2時至106年1月1日凌晨2時，昌平東六路（環中路至崇德十九路）、環美路（環中路至崇德十九路）、崇美路（環美路至昌平東七路）禁止停車；今天晚間11時至106年1月1日凌晨0時30分煙火施放作業期間，則封閉管制進入。

麗寶樂園部分，今天下午3時至106年1月1日凌晨2時，自國1下后里交流道後，沿聯絡道經月眉東路至會場間，於道路內側（快車道）架設專用道，供接駁車、醫護車輛、消防車、或持有通行證車輛通行。1051231

(中央社)