正妹主廚展巧思 日出美景做成丼

台南「跨年三部曲」活動讓「二寮迎曙光」美景知名度提高不少，距離二寮望日平台最近的休閒農場主廚蔡佳儒展現巧思與手藝，把日出美景做成親子丼，成為賞日出的特色早餐。

「井仔腳送夕陽、高鐵車站前跨年晚會、二寮迎曙光」的台南跨年三部曲，每年都吸引不少民眾參加，也讓台南海邊的日落、山區的日出美景知名度更高。

大坑休閒農場主廚蔡佳儒表示，「二寮迎曙光」地點位於左鎮區的二寮望日平台，號稱有全台低海拔地區最美的日出景色；而且受天氣影響的機率較低，平日就吸引不少攝影愛好者前往捕捉美景。有些遊客賞完日出後，下山時經過農場時，就轉進來吃個早餐，喝杯咖啡再離開。

蔡佳儒說，她從3年前開始針對元旦迎曙光設計特別的早餐，希望帶給遊客應景的享受。這次想出這道「日出親子丼」，把在地食材做成美景，一個大碗就能擁有視覺、美食雙重效果。

她說，二寮日出是搭配雲海及層層山巒的組合式美景，「日出親子丼」用飯搭配蔥花做出山巒樹林，特製放山土雞肉片排出雲海的感覺，最後再打上一顆像日出一樣光芒的土雞蛋，親子檔也可一起享用。

蔡佳儒說，她喜歡用農場的食材做成餐點，來講故事給遊客聽；日式的丼飯經過巧思，也可成為配合在地旅遊的特色餐點。不過這道特色早餐是配合2017元旦迎曙光推出，平時想吃的話，可能要先打電話來詢問看看。1051231

(中央社)