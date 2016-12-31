有如電影場景 杜拜濃霧下「天國景色」
擁有許多「世界第一」稱號與超高摩天大樓的杜拜，近日迎來濃霧的氣候，頓時讓杜拜出現了宛如天堂一般的景色。以828公尺高的哈里發塔（Burj Khalifa）為首，攝影師們捕捉下雲層上方有如漂浮城市般的場景，讓在施放絢爛的跨年夜煙火前，再次成功打響杜拜的名氣。
據美國廣播電視網（ABC）報導，杜拜近日迎來季節性的濃霧天氣，讓攝影師們拍下有如電影場景的震撼畫面。以全球最高樓的哈里發塔為首，眾多的超高摩天大樓有如科幻片中，漂浮在雲層上方，讓人彷彿像希臘羅馬眾神般俯瞰這個世界。但濃霧卻讓官方傷透腦筋，今晚跨年夜杜拜也將迎來大型的絢爛煙火以及數十萬名全球旅客，超高樓層的消防救援演習是杜拜每年跨年表演前最重要的項目之一。
濃霧讓今日的杜拜多數地區能見度不及100公尺，機場更是大量航班延誤和取消。季節性的濃霧天氣是杜拜的特色之一，形成原因是由於來自阿拉伯半島（Arabian Peninsula）的水汽遇上突然降低的氣溫，形成濃厚的霧氣。
(中時電子報)
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