年金改革座談會氣氛火爆 主席倉皇宣布散會

統府國家年金改革委員會舉辦4場分區座談會議，首場分區座談31日在台北市舉行，場外抗議群眾群情激憤，推倒新式拒馬並灑冥紙。（中央社）

年金改革北區座談會31日下午登場，各縣市產業總工會、全國性總工會等組成「團結工聯」在場外抗議，部分民眾翻過警方組成的柵欄企圖衝進會議中心，在入口跟警方推擠。(中央社)

年金改革首場分區座談今天下午2點於台北市交通部國際會議中心登場，原訂會議要到5點結束，讓40名各政黨團體代表依序發言，但是會議進行到下午4點15分左右，場外抗爭民眾衝進會議樓層，逼進會議室，會議主席郭芳煜緊急宣布散會。

首場年金改革分區座談氣氛相當火爆，會議開始前就有不少軍公教代表拍桌抗議，會議進行到第29號發言代表時，因為場外抗爭民眾就要衝進會議室內，主席宣布散會。還沒上台發言的勞工代表，不滿直嗆軍公教代表不要再鬧了，雙方互嗆三字經，更險些引發肢體衝突。

(中時)