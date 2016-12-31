詹世昌2016全球最後1戰封王 本季奪4冠

詹世昌台灣強邀請賽奪本季第4冠，打出「台灣球王」名號。(圖：TPGA提供)

男子職業高球巡迴賽年終賽、也是全球巡迴賽最後1戰台灣強菁英邀請賽，31日在台中高球場落幕，本季表現大爆發的「阿昌」詹世昌有始有終，於決賽輪飆出65桿，以贏6桿的54洞200桿(-16)勇奪冠軍，為今年球季畫下完美句點。

新秀俞俊安奪業餘組冠軍。(圖：TPGA提供)

甫轉入職業不久的新秀葉昱辰，決賽輪與詹世昌同樣揮出65桿，以206桿獲得職業生涯最佳成績排名第2。2014仁川亞運奪得個人銅牌的俞俊安，以208桿奪下業餘組冠軍，他這個成績在職業組可與53歲老將汪德昌並列第3，與葉昱辰都是台灣男子高球的未來希望。

今年30歲的阿昌本季交出生涯最漂亮1張成績單，下半季先在歐／亞巡合辦的國王盃奪得亞巡首冠，不到1個月再於日／亞巡合辦的亞太鑽石盃摘冠，同時取得2017年日、亞巡全卡參賽資格；台巡方面，8月贏得三花TPGA錦標賽冠軍，31日再於2016年最後1天的台灣強菁英邀請賽稱王，本季國內外累計贏得4冠。

靠著亞太鑽石盃與國王盃2場冠軍，讓他本季亞巡累計贏得54萬2820美元獎金，高居獎金榜第4，且世界排名升至189位，成為世界排名最高的台灣選手，名符其實為「台灣球王」。

(中時電子報)