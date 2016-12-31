愛與鐵血影片 高市警局歡迎民眾按讚
高雄市警察局將員警嚴正執法的實際狀況節錄成影片，呈現執勤時真實狀況，也找來員警依執勤情節擔綱演出「流氓」，絲絲入扣，讓人笑出眼淚。高雄市警局歡迎民眾觀看按讚。
高雄市警察局今天表示，為如實呈現員警嚴正執法的實際狀況，製作一系列的「雄警用愛與鐵血捍衛港都」影片，已製作30多集，獲得民眾留言支持警察嚴正執法。
高雄市警察局長陳家欽對於屬下製作一系列的宣導影片相當肯定，表示可適度彰顯員警執勤時的真實狀況，新聞報導民眾蠻橫向警察嗆聲時，警察基於執法的威信及保護執勤的安全，嚴正執法，相信民眾也能理解這是保護的必要手段。
陳家欽表示，如果員警執勤太軟弱或猶豫，恐怕未能保護民眾，也讓自身安全遭到危害。面對極少部分民眾的挑釁，員警以耐心與理智執法，保護民眾免於危險之中。 民眾也留言支持警察嚴正執法。
「雄警用愛與鐵血捍衛港都」的系列影片內容多元，有員警盤查過程遇到民眾刁蠻，也有溫馨的尋找迷失小孩真實情節，還有員警捍衛執法的尊嚴等，訓練科更找來面相符合情節的員警依執勤狀況擔綱演出「流氓」，演技一流，讓人笑出眼淚，獲得很大的迴響，民眾按讚。
陳家欽要求員警執勤時應錄影蒐證，影像製作一系列的影片宣導，藉由這些執勤影片讓民眾如實看到強勢執法，就是捍衛守法者的權利。歡迎民眾觀看並留言回饋。1051231
(中央社)
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