警自製愛與鐵血影片 狂新聞：沒飯吃了

高雄市政府警局臉書粉絲頁30日推出最新一集「愛與鐵血」短片，因手法如同新聞平台呈現方式，引發轟動，已有27萬人點閱，連「卡提諾狂新聞」都來留言，直呼「這樣我要沒飯吃了」。

高雄市警察局將員警嚴正執法的實際狀況節錄成影片，不定期在高雄市政府警局臉書粉絲頁推出「愛與鐵血」短片，呈現員警執勤時的真實狀況，每次影片上架，都吸引民眾觀看、按讚與留言討論。

年末，高雄市警察局粉絲專頁又再推出新一集「愛與鐵血」短片，這次影片以幽默帶點諷刺的哏，搭配「Google小姐」配音與字幕呈現，手法如同知名新聞平台「卡提諾狂新聞」，上架後引發轟動。

「完全技壓卡提諾」網友們看到影片後，紛紛按讚並留言讚嘆，直呼高雄警方製作影片的能力與水準，根本可以和專業媒體PK，認為「小編越來越厲害了，鐵粉持續累積中」，稱讚此集短片好看「有史以來最好看的愛與鐵血」，更有網友說「卡提諾，您被，鴿子，幹掉了」、「這叫卡提諾狂新聞怎麼活啊？」

影片30日PO上高雄市警察局粉絲專頁後，立刻吸引不少「粉絲」觀看，截至31日下午以吸引18萬人次觀看，超過1500人次分享、近7000人按讚，網友們也紛紛留言討論。

影片甚至吸引被效仿的「卡提諾狂新聞」小編前來留言，表示「這樣我要沒飯吃了，這禮拜我休刊給你們表現好了」，高雄市政府警察局小編看到狂新聞前來留言，興奮回應「是卡提諾狂編本人！偶像！我要截圖裱框加護貝！」

「卡提諾狂新聞其實粉絲數滿多的，有將近快40萬，我覺得這是一個很好的良性互動跟交流」 高雄市警察局官方臉書小編黃雅雯受訪表示，收集平常執勤密錄器精彩影片，而YouTube周星馳的電影也成為短片元素，藉此能更吸引網友注目，也達到為高雄市警局正面宣導的效果。

黃雅雯本身也是外勤員警，因為臉書電腦操作很強，被網羅參與「愛與鐵血」短片製作，她說，「工作壓力大之餘，其實都會想一些很有趣的哏」。

高雄市警察局長陳家欽對於屬下製作一系列的宣導影片相當肯定，他表示這可適度彰顯員警執勤時的真實狀況，新聞報導民眾蠻橫向警察嗆聲時，警察基於執法的威信及保護執勤的安全，嚴正執法，相信民眾也能理解這是保護的必要手段。

陳家欽要求員警執勤時應錄影蒐證，影像製作一系列的影片宣導，藉由這些執勤影片讓民眾如實看到強勢執法，就是捍衛守法者的權利。歡迎民眾觀看並留言回應。

高雄市警察局表示，為如實呈現員警嚴正執法的實際狀況，由同仁製作一系列「雄警用愛與鐵血捍衛港都」影片，目前已推出30多集，影片內容多元，有溫馨、也有員警捍衛執法的尊嚴，獲得民眾留言支持警察嚴正執法，也有不少網友已成為「愛與鐵血」短片的忠實粉絲。1051231

(中央社)