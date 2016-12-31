年末大福利！本土劇林志玲曬辣照美爆

王晴有「本土劇林志玲」之稱號。(圖／翻攝自王晴臉書）

王晴曬泳裝辣照。（圖／翻攝自王晴臉書)

王晴因外型亮眼，有「本土劇林志玲」之稱號，近日她和好友熊熊等人到峇里島度假，並曬出泳裝辣照，一雙長腿吸睛指數破表。

近日王晴到峇里島度假兼跨年，2016最後一天她在臉書分享4姝泳裝照，不過熊熊和邱慧雯都穿上比基尼，她卻選擇藍色連身泳裝，直喊：「覺得連身泳裝就是時尚又有安全感」，雖然沒有大露傲人雙峰，但若隱若現反而更性感，一雙美腿更讓粉絲驚嘆，她也預告晚上會開直播，陪網友倒數跨年。

(中時電子報)