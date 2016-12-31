民眾企圖衝會場 年金座談散會
年金改革北區座談會今天下午登場，部分民眾翻過警方組成的柵欄衝進會議場外，企圖進入會議現場，與警方發生推擠，會議主席勞動部長郭芳煜得知狀況後宣布散會。
蔡英文政府上任後，落實推動年金改革，召開20場總統府國家年金改革委員會議後，要在北中南東召開4場分區座談，首場北部分區座談今天下午在集思交通部國際會議中心登場。
座談會還未結束，卻有不少民眾翻過警方圍起的柵欄要進去國際會議中心，一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，一邊丟雞蛋跟撒冥紙，最後衝入會議舉行的5樓會場外。1051231
(中央社)
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