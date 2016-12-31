陸戰隊到高雄巨蛋商圈舉辦人才招募

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陸戰健兒的踢踏舞演出，令人看見陽剛之外的才藝。（陸戰隊提供）

陸戰健兒的戰技操演。（陸戰隊提供）

陸戰隊莒拳隊戰技操演。（陸戰隊提供）

海軍陸戰隊31日到假日人潮多的高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦「人才招募暨陸戰嘉年華」活動，儀隊操槍、戰技操演吸引目光外，陸戰健兒的踢踏舞社團也展現陽剛氣息外的才藝，令人驚豔。

活動由遠近馳名的陸戰儀隊操演揭開序幕，整齊劃一的操槍展現絕佳默契，立即吸引逛街民眾聚集，紛紛拿起手機相機捕捉陸戰健兒的英姿。

負責反劫持反破壞任務，從不以真面目示人，被外界稱為黑衣部隊的陸戰隊特勤隊，也出席嘉年華會，示範操演徒手博鬥等各項戰技。莒拳隊也秀出擊碎木板瓦片等戰技。

陸戰隊踢踏舞社團的演出，更令人驚豔，這支國軍勁旅在戰技外竟也有多才多藝的多元社團風貌。

現場也特別展示小型天堂路及兩棲突擊艇等多項裝備陳展，提供民眾合影留念，使場面更加熱鬧。

陸戰隊表示，希望藉由活動，讓民眾認識陸戰健兒優質精實，更期盼社會優質青年也投身陸戰隊，開拓自己的事業人生，也為國軍注入活力與戰力。

(中時)