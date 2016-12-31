花毯節驚喜不斷 元旦邀大家和石虎互動
2016台中國際花毯節開幕後，吸引全國民眾紛至沓來，為台中市舉辦世界花卉博覽會熱力暖身！為增添新的驚喜並推廣石虎保育議題，觀光旅遊局特於元旦連假舉辦「石虎吉祥物」互動遊戲，讓大小朋友一起來關心石虎，參與環境保育議題。現場更與台中郵局合作，推出「2016年台中國際花毯節」紀念明信片現場寄免郵資活動，期盼民眾切勿錯過，歡迎大家一同來台中后里賞花毯慶新年。
為慶祝新的一年到來，觀旅局特於元旦現場安排「新年祈福‧石虎集氣」活動，民眾到花毯節主花毯區「木馬狂想曲」旁，花毯節吉祥物石虎兄妹－小福與樂樂會陪著大家一同為新年許下新希望，展望更好的未來。
1月2日當天推出「石虎抱抱‧打卡兌換愛的擁抱」，民眾只要到主花毯「木馬狂想曲」，當場於「台中國際花毯節」臉書粉絲團打卡分享，即可和小福及樂樂一起抱抱合影喔！現場還有與中華郵政臺中郵局共同推出「2016年台中國際花毯節」的紀念明信片，現場寄出免郵資，歡迎大家把花毯節的美好景色寄送給親友，活動至1月8日為止喔!
觀旅局指出，為推廣環保議題，花毯節特在花田綠廊遊客中心1樓以「花現永續」為主題，展出掩埋場復育重生，進而蛻變成花田綠廊之歷程，以及廢棄家具修復或廢棄物再生成藝術創作媒材之工藝作品，成為永續再生造就最佳典範；活動期間更安排薩克斯風、小丑氣球等各類型動態演出。
(中時)
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