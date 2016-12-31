盧學叡身分證被PO 盼新人訓練多用心
歌手盧學叡身分證影本被健保相關單位承辦人員PO上臉書，健保署長李伯璋今天代表健保署向盧學叡道歉；盧學叡說，希望政府單位未來在新進人員職前訓練可多用心。
盧學叡日前在社群網站臉書（facebook）表示，到健保相關單位辦事，身分證影本被承辦人員PO上臉書，但劉姓辦事員已真誠道歉，他既往不咎，希望大家開開心心準備迎向新年。
衛生福利部中央健康保險署長李伯璋今天證實有此事件，代表健保署向盧學叡道歉，承辦的劉姓男子是年輕新進人員，自承因真的很喜歡盧學叡，是他的粉絲，才會情不自禁犯錯。一定會做懲處，也將儘速強化相關訓練。
盧學叡下午透過經紀人表示，經過對方道歉，已覺得沒有關係，知道對方是無心的，但就怕被有心人士拿到會很危險，還是希望政府單位未來在新進人員職前訓練可多用心，「希望他們以後真的要小心」。1051231
(中央社)
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