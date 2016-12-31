雲林跨年煙火亮眼 古坑劍湖山燦爛綻放

我要評比

跨年進入倒數，雲林古坑煙火是全台焦點之一，劍湖山世界表示，800秒高空環場煙火秀，在今天的十週年慶璀璨綻放。

古坑劍湖山世界盛大迎接十週年煙火秀，特別邀請國際比賽冠軍團隊，打造「搖擺10800+跨年晚會十週年」煙火。

燦爛煙火將施放貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣，同時施放10800顆色彩鮮豔的高中低空煙火。

燦爛煙火搭配亮麗繽紛的環場燈光秀，施放動線延伸至800公尺，施放面積涵蓋整個摩天廣場，挑戰全台5最「面積最廣」、「種類最多元」、「施放動線最長」、「密集度最大」、「數量最多」的紀錄。

跨年晚會由郭靜、Under Lover、愛紗、阿達等新世代青春偶像，陪同搖擺狂High10800秒，還有夜市當紅人氣王「叫賣哥」現場叫賣，為晚會帶來一波波高潮。

劍湖山世界並提供免費接駁車服務，每10至15分鐘1班，入園於晚間8點至10點30分行駛，可在台3線上古坑綠色隧道、古坑永光加油站搭乘，離園在劍湖山汽機車售票口出發，從明天凌晨0時20分至2時，原路返回。1051231

(中央社)