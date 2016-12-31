桃園元旦起 推老舊柴油車強制檢驗

(中央社記者邱俊欽桃園31日電）設籍桃園市的柴油大客及大貨車超過2萬1000輛，二行程機車約12萬輛，數量可觀；桃園市政府表示，從明年1月1日起，將劃設空氣品質淨區、市區公車逐年汰舊、老舊柴油車強制檢驗，降低交通工具排放的PM2.5。

桃園市政府環保局今天表示，桃園市已於104年試辦劃設4處空氣品質淨區，包括桃園中壢台一線、桃園國際機場、慈湖、小烏來風景區，未來會逐年限制高污染車輛進入，並加強路邊攔檢，輔以車牌辨識系統及目視判煙作業，以達管制效果，106年起將分階段禁止高污染的一、二期老舊柴油車及二行程機車進入各空氣品質淨區範圍。

環保局指出，老舊柴油車及二行程機車的廢氣，影響民眾健康甚鉅，目前設籍桃園市的柴油大客及大貨車超過2萬1000輛，二行程機車約12萬輛，數量可觀；桃園市政府制定「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」並在106年1月1日起施行，並針對交通工具制定三大面向管制措施，包括劃設空氣品質淨區、市區公車逐年汰舊、老舊柴油車強制檢驗，以期降低交通工具排放PM2.5，有效改善空氣品質。

環保局也表示，依照桃園市發展低碳綠色城市自治條例規定，環保局將不定期通知88年7月1日以前出廠的柴油大客貨車及小貨車，於指定期限內，至指定地點檢驗排氣，若違反規定者，將處小貨車所有人新台幣1萬元，大客貨車6萬元罰鍰。1051231

(中央社)