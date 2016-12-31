陸將對外發布南沙3島礁海洋環境預報
中國大陸國家海洋局31日公布，為滿足南海環境保護、海洋防災減災、科研以及海上航行安全等保障需求，2017年起將發佈南沙3大島礁海洋環境預報。
中新社報導，大陸國家海洋局在南沙永暑、渚碧、美濟三大島礁開展海洋觀測中心、海洋科研設施等五大項目的建設。2017年1月1日，海洋氣象、水文觀測、常規海洋環境監測將投入業務化運行，並同期發佈這3大島礁海洋環境預報。
報導指出，目前大陸國家海洋局對上述3大島礁的海洋氣象和水文觀測，涵蓋每小時的風向風速、氣溫、氣壓、濕度、降水、能見度、潮汐、海溫、鹽度、浪高、浪向、波周期等觀測要素；對海洋環境的監測包括pH值、溶解氧、水色、透明度等要素。
而海洋環境預報主要涵蓋波浪、潮汐、海溫、風、熱帶氣旋，72小時預報及海洋災害警報等內容。大陸國家海洋局下一步將開展海嘯地震觀測和專項海洋生態環境監測。
報導引述國家海洋局官員表示，南海是海洋災害頻發多發區域，遵循島礁海洋環境生態承載力要求，堅持建設和保護並重，佈局海洋觀測與預警網路，開展海洋環境要素監測，完善海洋生態環境監測業務體系。
大陸國家海洋局官員認為，這些措施將顯著提高南海區海洋環境保護、海島監視監測、海洋調查與科研和防災減災等海上公共服務的能力，豐富中國大陸在南海腹地開展長期觀測、監測的基礎數據。1051231
(中央社)
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