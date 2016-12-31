跨年霧霾不散 陸61城啟動重污染預警

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跨年夜中國大陸各地空氣汙染再升高，北京、河北、山東等61個城市啟動空氣汙染天氣預警，石家莊等城市空氣汙染指數爆表。大陸環境保護部也派出10個督查組督察各地。

中新社報導，自12月29日以來，中國大陸出現大範圍持續重度空氣汙染。中國環境監測總站監測顯示，今天上午9時，62.2%的被監測城市出現空氣汙染。

其中，空氣嚴重汙染城市佔被監測城市總數的5.8%，空氣重度汙染城市佔16.4%，中度汙染城市佔14%，輕度汙染城市佔26%。

石家莊、天津、太原、西安、錦州等城市空氣出現嚴重汙染，石家莊、邯鄲、晉城等地PM2.5濃度峰值超過每立方公尺500微克。北京、哈爾濱、常州、濟南、鄭州、銀川、烏魯木齊等城市空氣重度汙染。

中國環境保護部表示，29日至2017年1月5日，受不利氣象條件影響，北京、天津、河北（京津冀）及周邊地區將發生一次區域性重汙染天氣過程，影響範圍包括北京、天津、河北、山西、山東、河南等地，整體汙染過程會持續到5日。1051231

(中央社)