陸鐵路預計元旦假期發送逾3千人次

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中國鐵路總公司今天表示，全大陸鐵路31日預計發送旅客1008萬人次。元旦假期期間，鐵路客流將持續高峰運作，預計大陸境內鐵路發送旅客3566萬人次，日均發送891.5萬人次，年增10%。

新華社報導，昨天是元旦假期前的最後一個上班日，全大陸鐵路發送旅客799.2萬人次。其中，上海鐵路局發送旅客164.2萬人次；廣州鐵路集團發送旅客102.8萬人次；北京鐵路局發送旅客85.7萬人次。

報導提到，為滿足假期旅客集中交通需求，12月30日，全大陸鐵路增開旅客列車157列。12月31日，預計增開旅客列車144列。1051231

(中央社)